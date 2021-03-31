Эдвинас Гирдвайнис
№93
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Литва
Дата рождения
17 янв. 1993 (28) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Литва
0 : 2
Италия
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Литва
0
Италия
2
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур