Маркас Бенета
№17
Защитник
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Команда
Атлантас
Гражданство
Литва
Дата рождения
8 июля 1993 (27) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Литва
0 : 2
Италия
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Литва
0
Италия
2
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
Швейцария
1 : 0
Литва
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Швейцария
1
Литва
0
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур