Маркус Востри
№21
Защитник
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Команда
Гражданство
Австрия
Дата рождения
19 июля 1992 (28) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.08.2020 05 авг. 2020 ср 22:00
Манчестер Юнайтед
2 : 1
ЛАСК
05.08.2020 05 авг. 2020 ср 22:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Манчестер Юнайтед
2
ЛАСК
1
был в запасе
12.03.2020 12 марта 2020 чт 20:55
ЛАСК
0 : 5
Манчестер Юнайтед
12.03.2020 12 марта 2020 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
ЛАСК
0
Манчестер Юнайтед
5
был в запасе