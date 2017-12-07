Томас Саламон
№25
Полузащитник
Подписаться
Команда
Аустрия
Гражданство
Австрия
Дата рождения
18 янв. 1989 (32) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 21:00
Аустрия
0 : 0
АЕК
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Аустрия
0
АЕК
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 23:05
Милан
5 : 1
Аустрия
35'
35'
35'
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Милан
5
Аустрия
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 21:00
Риека
1 : 4
Аустрия
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Риека
1
Аустрия
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 22:05
Аустрия
1 : 3
Риека
61'
61'
61'
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Аустрия
1
Риека
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 22:05
АЕК
2 : 2
Аустрия
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
АЕК
2
Аустрия
2
был в запасе