Патрицио Стронати
№18
Защитник
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Команда
Аустрия
Гражданство
Чехия
Дата рождения
17 нояб. 1994 (26) лет
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
Уэльс
1 : 0
Чехия
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Уэльс
1
Чехия
0
был в запасе
27.03.2021 27 марта 2021 сб 22:45
Чехия
1 : 1
Бельгия
27.03.2021 27 марта 2021 сб 22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Чехия
1
Бельгия
1
был в запасе