Хи-Чан Хванг
№11
Нападающий
Подписаться
Команда
РБ Лейпциг
Гражданство
Южная Корея
Дата рождения
26 янв. 1996 (25) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.05.2021 22 мая 2021 сб 16:30
Унион
2 : 1
РБ Лейпциг
22.05.2021 22 мая 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 54'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Унион
2
РБ Лейпциг
1
минуты: 1' - 54' / Германия. Бундеслига, 34 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 21:30
РБ Лейпциг
2 : 2
Вольфсбург
16.05.2021 16 мая 2021 вс 21:30
минуты: 70' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
РБ Лейпциг
2
Вольфсбург
2
минуты: 70' - 90' / Германия. Бундеслига, 33 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:30
Боруссия
3 : 2
РБ Лейпциг
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Боруссия
3
РБ Лейпциг
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 32 тур
20.04.2021 20 апр. 2021 вт 19:30
Кельн
2 : 1
РБ Лейпциг
20.04.2021 20 апр. 2021 вт 19:30
минуты: 77' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Кельн
2
РБ Лейпциг
1
минуты: 77' - 90' / Германия. Бундеслига, 30 тур
16.04.2021 16 апр. 2021 пт 21:30
РБ Лейпциг
0 : 0
Хоффенхайм
16.04.2021 16 апр. 2021 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
РБ Лейпциг
0
Хоффенхайм
0
был в запасе
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:30
Вердер
1 : 4
РБ Лейпциг
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:30
минуты: 82' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вердер
1
РБ Лейпциг
4
минуты: 82' - 90' / Германия. Бундеслига, 28 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:30
РБ Лейпциг
0 : 1
Бавария
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:30
минуты: 82' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
РБ Лейпциг
0
Бавария
1
минуты: 82' - 90' / Германия. Бундеслига, 27 тур
19.03.2021 19 марта 2021 пт 22:30
Арминия
0 : 1
РБ Лейпциг
19.03.2021 19 марта 2021 пт 22:30
минуты: 69' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Арминия
0
РБ Лейпциг
1
минуты: 69' - 90' / Германия. Бундеслига, 26 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:30
РБ Лейпциг
1 : 1
Айнтрахт
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:30
минуты: 86' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
РБ Лейпциг
1
Айнтрахт
1
минуты: 86' - 90' / Германия. Бундеслига, 25 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 17:30
Фрайбург
0 : 3
РБ Лейпциг
75'
75'
75'
06.03.2021 06 марта 2021 сб 17:30
минуты: 62' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Фрайбург
0
РБ Лейпциг
3
минуты: 62' - 90' / Германия. Бундеслига, 24 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 20:30
РБ Лейпциг
3 : 2
Боруссия
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
РБ Лейпциг
3
Боруссия
2
был в запасе
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:30
Герта
0 : 3
РБ Лейпциг
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:30
минуты: 1' - 59'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Герта
0
РБ Лейпциг
3
минуты: 1' - 59' / Германия. Бундеслига, 22 тур
12.02.2021 12 февр. 2021 пт 22:30
РБ Лейпциг
2 : 1
Аугсбург
12.02.2021 12 февр. 2021 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
РБ Лейпциг
2
Аугсбург
1
был в запасе
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:30
Шальке-04
0 : 3
РБ Лейпциг
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:30
минуты: 83' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Шальке-04
0
РБ Лейпциг
3
минуты: 83' - 90' / Германия. Бундеслига, 20 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 20:30
РБ Лейпциг
1 : 0
Байер
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
РБ Лейпциг
1
Байер
0
был в запасе
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 17:30
Майнц
3 : 2
РБ Лейпциг
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 17:30
минуты: 77' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Майнц
3
РБ Лейпциг
2
минуты: 77' - 90' / Германия. Бундеслига, 18 тур
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 22:30
РБ Лейпциг
1 : 0
Унион
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
РБ Лейпциг
1
Унион
0
был в запасе
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 17:30
Вольфсбург
2 : 2
РБ Лейпциг
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вольфсбург
2
РБ Лейпциг
2
был в запасе
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 20:30
РБ Лейпциг
1 : 3
Боруссия
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 20:30
минуты: 71' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
РБ Лейпциг
1
Боруссия
3
минуты: 71' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 22:30
Штутгарт
0 : 1
РБ Лейпциг
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Штутгарт
0
РБ Лейпциг
1
был в запасе