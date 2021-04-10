Димитри Оберлен
№19
Нападающий
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Команда
Эмполи
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
27 сент. 1997 (23) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:30
Бавария
1 : 1
Унион
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Бавария
1
Унион
1
был в запасе