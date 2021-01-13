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Бернардо (Силва )
№30
Полузащитник
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Команда
Брайтон & Хов
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
14 мая 1995 (26) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
германия. кубок
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
13.01.2021
13 янв. 2021
ср
21:00
Манчестер Сити
1 : 0
Брайтон & Хов
13.01.2021
13 янв. 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Манчестер Сити
1
Брайтон & Хов
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
20:30
Брайтон & Хов
3 : 3
Вулверхэмптон
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Брайтон & Хов
3
Вулверхэмптон
3
был в запасе
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:00
Брайтон & Хов
0 : 1
Арсенал
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Брайтон & Хов
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
27.12.2020
27 дек. 2020
вс
17:15
Вест Хэм
2 : 2
Брайтон & Хов
27.12.2020
27 дек. 2020
вс
17:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вест Хэм
2
Брайтон & Хов
2
был в запасе
07.12.2020
07 дек. 2020
пн
23:00
Брайтон & Хов
1 : 2
Саутгемптон
07.12.2020
07 дек. 2020
пн
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брайтон & Хов
1
Саутгемптон
2
был в запасе
06.11.2020
06 нояб. 2020
пт
20:30
Брайтон & Хов
0 : 0
Бернли
06.11.2020
06 нояб. 2020
пт
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Брайтон & Хов
0
Бернли
0
был в запасе
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
22:15
Тоттенхэм
2 : 1
Брайтон & Хов
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
22:15
минуты: 65' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
2
Брайтон & Хов
1
минуты: 65' - 90' / Англия. Премьер-лига, 7 тур
26.10.2020
26 окт. 2020
пн
20:30
Брайтон & Хов
1 : 1
Вест Бромвич
26.10.2020
26 окт. 2020
пн
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Брайтон & Хов
1
Вест Бромвич
1
был в запасе
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
16:00
Кристал Пэлас
1 : 1
Брайтон & Хов
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
16:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Кристал Пэлас
1
Брайтон & Хов
1
был в запасе
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
17:00
Эвертон
4 : 2
Брайтон & Хов
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Эвертон
4
Брайтон & Хов
2
был в запасе
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
14:30
Брайтон & Хов
2 : 3
Манчестер Юнайтед
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Брайтон & Хов
2
Манчестер Юнайтед
3
был в запасе
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 3
Брайтон & Хов
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Ньюкасл Юнайтед
0
Брайтон & Хов
3
был в запасе