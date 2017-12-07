Пауло Миранда
№28
Защитник
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Команда
Гремио
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
16 авг. 1988 (32) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 23:05
Марсель
0 : 0
Зальцбург
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Марсель
0
Зальцбург
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 23:05
Зальцбург
0 : 0
Коньяспор
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Зальцбург
0
Коньяспор
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 20:00
Коньяспор
0 : 2
Зальцбург
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Коньяспор
0
Зальцбург
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 20:00
Зальцбург
1 : 0
Марсель
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Зальцбург
1
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур