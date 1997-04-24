Кайл Уокер-Петерс
№43
Защитник
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Команда
Саутгемптон
Гражданство
Англия
Дата рождения
13 апр. 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Вест Хэм
3 : 0
Саутгемптон
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
минуты: 1' - 60'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Вест Хэм
3
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 60' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
18.05.2021 18 мая 2021 вт 20:00
Саутгемптон
0 : 2
Лидс
18.05.2021 18 мая 2021 вт 20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Саутгемптон
0
Лидс
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
15.05.2021 15 мая 2021 сб 17:00
Саутгемптон
3 : 1
Фулхэм
15.05.2021 15 мая 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Саутгемптон
3
Фулхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
11.05.2021 11 мая 2021 вт 22:15
Саутгемптон
3 : 1
Кристал Пэлас
11.05.2021 11 мая 2021 вт 22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Саутгемптон
3
Кристал Пэлас
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 22:15
Ливерпуль
2 : 0
Саутгемптон
08.05.2021 08 мая 2021 сб 22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Ливерпуль
2
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
30.04.2021 30 апр. 2021 пт 22:00
Саутгемптон
1 : 1
Лестер Сити
30.04.2021 30 апр. 2021 пт 22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Саутгемптон
1
Лестер Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 20:00
Тоттенхэм
2 : 1
Саутгемптон
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Тоттенхэм
2
Саутгемптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 20:00
Вест Бромвич
3 : 0
Саутгемптон
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 20:00
минуты: 1' - 87'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Бромвич
3
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 87' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 14:00
Саутгемптон
3 : 2
Бернли
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Саутгемптон
3
Бернли
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
Саутгемптон
1 : 2
Брайтон & Хов
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Саутгемптон
1
Брайтон & Хов
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 21:00
Манчестер Сити
5 : 2
Саутгемптон
10.03.2021 10 марта 2021 ср 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Манчестер Сити
5
Саутгемптон
2
был в запасе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 18:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 2
Саутгемптон
06.03.2021 06 марта 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 15:00
Саутгемптон
1 : 2
Вулверхэмптон
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 72'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Саутгемптон
1
Вулверхэмптон
2
минуты: 1' - 72' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 23:00
Лестер Сити
2 : 0
Саутгемптон
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Лестер Сити
2
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
04.01.2021 04 янв. 2021 пн 23:00
Саутгемптон
1 : 0
Ливерпуль
04.01.2021 04 янв. 2021 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Саутгемптон
1
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
Саутгемптон
0 : 0
Вест Хэм
76'
76'
76'
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Саутгемптон
0
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 18:00
Фулхэм
0 : 0
Саутгемптон
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Фулхэм
0
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 18:00
Саутгемптон
0 : 1
Манчестер Сити
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Саутгемптон
0
Манчестер Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
Арсенал
1 : 1
Саутгемптон
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Арсенал
1
Саутгемптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 15:00
Саутгемптон
3 : 0
Шеффилд Юнайтед
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Саутгемптон
3
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур