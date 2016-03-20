Патрик Джалто
№32
Полузащитник
Подписаться
Команда
Байер
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
19 февр. 1997 (24) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.03.2016 20 марта 2016 вс 17:30
Штутгарт
0 : 2
Байер
20.03.2016 20 марта 2016 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Штутгарт
0
Байер
2
был в запасе