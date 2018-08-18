Бариш Атик
№34
Нападающий
Подписаться
Команда
Хоффенхайм
Гражданство
Германия
Дата рождения
9 янв. 1995 (26) лет
Рост
169
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 16:30
Редингхаузен
3 : 2
Динамо
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 16:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/32 финала
Редингхаузен
3
Динамо
2
был в запасе