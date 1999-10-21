Никита Сергеев
№63
Нападающий
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Команда
Краснодар
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 окт. 1999 (21) год
Рост
176
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
Динамо
2 : 1
Краснодар-2
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 82' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Динамо
2
Краснодар-2
1
минуты: 82' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
Томь
1 : 1
Краснодар-2
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
минуты: 84' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Томь
1
Краснодар-2
1
минуты: 84' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
Краснодар-2
0 : 2
Енисей
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
минуты: 1' - 40'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Краснодар-2
0
Енисей
2
минуты: 1' - 40' / Россия. ФНЛ, 32 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 13:00
Оренбург
1 : 0
Краснодар-2
20.03.2021 20 марта 2021 сб 13:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Оренбург
1
Краснодар-2
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Краснодар-2
1 : 1
Чайка
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Краснодар-2
1
Чайка
1
был в запасе
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 13:00
Краснодар-2
7 : 0
Спартак-2
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 13:00
минуты: 54' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Краснодар-2
7
Спартак-2
0
минуты: 54' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
Краснодар-2
1 : 1
Акрон
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 55'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Краснодар-2
1
Акрон
1
минуты: 1' - 55' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 19:00
Торпедо
4 : 2
Краснодар-2
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 19:00
минуты: 1' - 75'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Торпедо
4
Краснодар-2
2
минуты: 1' - 75' / Россия. ФНЛ, 24 тур
20.11.2020 20 нояб. 2020 пт 14:00
Краснодар-2
1 : 2
Шинник
31'
31'
31'
20.11.2020 20 нояб. 2020 пт 14:00
31'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Краснодар-2
1
Шинник
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 17:00
Факел
6 : 2
Краснодар-2
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 38'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Факел
6
Краснодар-2
2
минуты: 1' - 38' / Россия. ФНЛ, 22 тур
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 13:00
Краснодар-2
1 : 1
Крылья Советов
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Краснодар-2
1
Крылья Советов
1
был в запасе