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Димитриос Лимниос
№15
Нападающий
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Команда
Кельн
Гражданство
Греция
Дата рождения
27 мая 1998 (23) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
отборочные матчи к чм. европа
германия. кубок
лига наций. лига с
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
19:30
Байер
3 : 0
Кельн
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
19:30
минуты: 85' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Байер
3
Кельн
0
минуты: 85' - 90' / Германия. Бундеслига, 29 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
17:30
Унион
2 : 1
Кельн
13.03.2021
13 марта 2021
сб
17:30
минуты: 81' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Унион
2
Кельн
1
минуты: 81' - 90' / Германия. Бундеслига, 25 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:30
Кельн
1 : 1
Вердер
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:30
минуты: 72' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Кельн
1
Вердер
1
минуты: 72' - 90' / Германия. Бундеслига, 24 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
17:30
Бавария
5 : 1
Кельн
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Бавария
5
Кельн
1
был в запасе
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
17:30
Кельн
0 : 1
Штутгарт
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Кельн
0
Штутгарт
1
был в запасе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:30
Айнтрахт
2 : 0
Кельн
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:30
минуты: 82' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
2
Кельн
0
минуты: 82' - 90' / Германия. Бундеслига, 21 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
20:30
Боруссия
1 : 2
Кельн
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Боруссия
1
Кельн
2
был в запасе
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:30
Кельн
3 : 1
Арминия
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Кельн
3
Арминия
1
был в запасе
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
17:30
Кельн
0 : 1
Аугсбург
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
17:30
минуты: 82' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Кельн
0
Аугсбург
1
минуты: 82' - 90' / Германия. Бундеслига, 14 тур
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
17:30
РБ Лейпциг
0 : 0
Кельн
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
РБ Лейпциг
0
Кельн
0
был в запасе
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:30
Кельн
0 : 4
Байер
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:30
минуты: 42' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Кельн
0
Байер
4
минуты: 42' - 90' / Германия. Бундеслига, 12 тур
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
17:30
Майнц
0 : 1
Кельн
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
0
Кельн
1
был в запасе
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
17:30
Кельн
2 : 2
Вольфсбург
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Кельн
2
Вольфсбург
2
был в запасе
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
17:30
Боруссия
1 : 2
Кельн
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия
1
Кельн
2
был в запасе
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
20:00
Кельн
1 : 2
Унион
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
20:00
минуты: 65' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Кельн
1
Унион
2
минуты: 65' - 90' / Германия. Бундеслига, 8 тур
06.11.2020
06 нояб. 2020
пт
22:30
Вердер
1 : 1
Кельн
06.11.2020
06 нояб. 2020
пт
22:30
минуты: 1' - 64'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вердер
1
Кельн
1
минуты: 1' - 64' / Германия. Бундеслига, 7 тур
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
17:30
Кельн
1 : 2
Бавария
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 59'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Кельн
1
Бавария
2
минуты: 1' - 59' / Германия. Бундеслига, 6 тур
23.10.2020
23 окт. 2020
пт
21:30
Штутгарт
1 : 1
Кельн
23.10.2020
23 окт. 2020
пт
21:30
минуты: 17' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Штутгарт
1
Кельн
1
минуты: 17' - 90' / Германия. Бундеслига, 5 тур
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
16:30
Кельн
1 : 1
Айнтрахт
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Кельн
1
Айнтрахт
1
был в запасе
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:30
Кельн
1 : 3
Боруссия
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:30
минуты: 66' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Кельн
1
Боруссия
3
минуты: 66' - 90' / Германия. Бундеслига, 3 тур
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