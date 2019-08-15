Николас Хунцикер
№35
Нападающий
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Команда
Тун
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
23 февр. 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 19:45
Спартак
2 : 1
Тун
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 19:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Спартак
2
Тун
1
был в запасе
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 20:00
Тун
2 : 3
Спартак
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Тун
2
Спартак
3
был в запасе