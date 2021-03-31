Георгиос Якумакис
№11
Нападающий
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Команда
АЕК
Гражданство
Греция
Дата рождения
9 дек. 1994 (26) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Греция
1 : 1
Грузия
71'
71'
71'
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
минуты: 70' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Греция
1
Грузия
1
минуты: 70' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
Испания
1 : 1
Греция
83'
83'
83'
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
минуты: 78' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Испания
1
Греция
1
минуты: 78' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур