Дмитрий Маурин
№76
Защитник
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Команда
Тюмень
Гражданство
Россия
Дата рождения
26 апр. 1997 (24) года
Рост
180
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.03.2016 27 марта 2016 вс 16:00
Тюмень
1 : 2
Арсенал
27.03.2016 27 марта 2016 вс 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Тюмень
1
Арсенал
2
был в запасе
16.03.2016 16 марта 2016 ср 15:00
Тюмень
3 : 1
Байкал
16.03.2016 16 марта 2016 ср 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Тюмень
3
Байкал
1
был в запасе