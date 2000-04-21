Павел Маслов
№39
Защитник
Подписаться
Команда
Спартак
Гражданство
Россия
Дата рождения
14 апр. 2000 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
Ахмат
2 : 2
Спартак
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Ахмат
2
Спартак
2
был в запасе
10.05.2021 10 мая 2021 пн 19:00
Спартак
2 : 1
Химки
10.05.2021 10 мая 2021 пн 19:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Спартак
2
Химки
1
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 19:00
Спартак
0 : 3
Уфа
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 69'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Спартак
0
Уфа
3
минуты: 1' - 69' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
Локомотив
2 : 0
Спартак
84'
84'
84'
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Локомотив
2
Спартак
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 19:00
Ростов
2 : 3
Спартак
27'
27'
27'
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 19:00
27'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ростов
2
Спартак
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
18.03.2021 18 марта 2021 чт 19:00
Спартак
5 : 1
Урал
18.03.2021 18 марта 2021 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Спартак
5
Урал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 19:00
Динамо
1 : 2
Спартак
18'
18'
18'
13.03.2021 13 марта 2021 сб 19:00
18'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Динамо
1
Спартак
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
07.03.2021 07 марта 2021 вс 19:00
Спартак
6 : 1
Краснодар
07.03.2021 07 марта 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Спартак
6
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 14:00
Спартак
0 : 2
Рубин
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 82'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Спартак
0
Рубин
2
минуты: 1' - 82' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 20:00
Зенит
3 : 1
Спартак
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Зенит
3
Спартак
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 16:30
Сочи
1 : 0
Спартак
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Сочи
1
Спартак
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 16:30
Спартак
5 : 1
Тамбов
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Спартак
5
Тамбов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 19:00
Спартак
2 : 0
Ротор
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Спартак
2
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 19:00
Спартак
1 : 1
Динамо
84'
84'
84'
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Спартак
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 14:00
Урал
2 : 2
Спартак
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Урал
2
Спартак
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 19:00
Краснодар
1 : 3
Спартак
64'
64'
64'
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1
Спартак
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 19:00
Химки
2 : 3
Спартак
31'
31'
31'
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Химки
2
Спартак
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 19:00
Спартак
1 : 1
Зенит
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Спартак
1
Зенит
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 16:30
Рубин
0 : 2
Спартак
30'
61'
30'
61'
30'
61'
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Рубин
0
Спартак
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 19:00
ЦСКА
3 : 1
Спартак
29'
29'
29'
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
ЦСКА
3
Спартак
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур