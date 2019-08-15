Андреас Янниотис
№22
Вратарь
Подписаться
Команда
Олимпиакос
Гражданство
Греция
Дата рождения
18 дек. 1992 (28) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
Судува
2 : 1
Маккаби
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Судува
2
Маккаби
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 20:30
Маккаби
1 : 2
Судува
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 20:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Маккаби
1
Судува
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд