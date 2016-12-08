Лукас Вильяфаньес
№19
Полузащитник
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Команда
Панатинаикос
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
4 окт. 1991 (29) лет
Рост
168
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 23:05
Панатинаикос
0 : 2
Сельта
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 23:05
минуты: 1' - 70'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Панатинаикос
0
Сельта
2
минуты: 1' - 70' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 21:00
Аякс
2 : 0
Панатинаикос
14'
14'
14'
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 21:00
минуты: 1' - 63'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Аякс
2
Панатинаикос
0
минуты: 1' - 63' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 20:00
Стандард
2 : 2
Панатинаикос
80'
80'
80'
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Стандард
2
Панатинаикос
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
Сельта
2 : 0
Панатинаикос
50'
50'
50'
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Сельта
2
Панатинаикос
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 22:05
Панатинаикос
1 : 2
Аякс
71'
71'
71'
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 22:05
минуты: 68' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Панатинаикос
1
Аякс
2
минуты: 68' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур