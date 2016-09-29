Пахалис Стайкос
№34
Полузащитник
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Команда
Панатинаикос
Гражданство
Греция
Дата рождения
8 февр. 1996 (25) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
Сельта
2 : 0
Панатинаикос
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Сельта
2
Панатинаикос
0
был в запасе