Олуфела Оломола
№49
Нападающий
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Команда
Саутгемптон
Гражданство
Англия
Дата рождения
5 сент. 1997 (23) года
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.01.2020 15 янв. 2020 ср 22:45
Карлайл Юнайтед
3 : 4
Кардифф
15.01.2020 15 янв. 2020 ср 22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Карлайл Юнайтед
3
Кардифф
4
был в запасе
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 18:01
Кардифф
2 : 2
Карлайл Юнайтед
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 18:01
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Кардифф
2
Карлайл Юнайтед
2
был в запасе