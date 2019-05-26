Егор Тушев
№38
Вратарь
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Команда
Рубин
Гражданство
Россия
Дата рождения
5 апр. 1998 (23) года
Рост
179
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.05.2019 26 мая 2019 вс 14:00
Краснодар
1 : 0
Рубин
26.05.2019 26 мая 2019 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Краснодар
1
Рубин
0
был в запасе
20.05.2019 20 мая 2019 пн 19:00
Рубин
0 : 0
Анжи
20.05.2019 20 мая 2019 пн 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Рубин
0
Анжи
0
был в запасе
10.05.2019 10 мая 2019 пт 19:00
Локомотив
4 : 0
Рубин
10.05.2019 10 мая 2019 пт 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Локомотив
4
Рубин
0
был в запасе
03.05.2019 03 мая 2019 пт 16:30
Рубин
2 : 0
Оренбург
03.05.2019 03 мая 2019 пт 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Рубин
2
Оренбург
0
был в запасе
29.04.2019 29 апр. 2019 пн 19:30
Спартак
1 : 1
Рубин
29.04.2019 29 апр. 2019 пн 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Спартак
1
Рубин
1
был в запасе
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 19:30
Рубин
1 : 1
Уфа
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Рубин
1
Уфа
1
был в запасе
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 16:30
Урал
2 : 1
Рубин
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Урал
2
Рубин
1
был в запасе
12.04.2019 12 апр. 2019 пт 18:30
Крылья Советов
1 : 0
Рубин
12.04.2019 12 апр. 2019 пт 18:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Крылья Советов
1
Рубин
0
был в запасе
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 16:30
Рубин
0 : 0
Арсенал
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Рубин
0
Арсенал
0
был в запасе
30.03.2019 30 марта 2019 сб 11:30
Енисей
1 : 1
Рубин
30.03.2019 30 марта 2019 сб 11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Енисей
1
Рубин
1
был в запасе
16.03.2019 16 марта 2019 сб 16:30
Рубин
0 : 2
Ростов
16.03.2019 16 марта 2019 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Рубин
0
Ростов
2
был в запасе
09.03.2019 09 марта 2019 сб 16:30
ЦСКА
3 : 0
Рубин
09.03.2019 09 марта 2019 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
ЦСКА
3
Рубин
0
был в запасе
02.03.2019 02 марта 2019 сб 19:00
Рубин
1 : 0
Ахмат
02.03.2019 02 марта 2019 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Рубин
1
Ахмат
0
был в запасе