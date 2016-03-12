Алой Ихеначо
№24
Нападающий
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Команда
Ингольштадт
Гражданство
Германия
Дата рождения
21 июля 1995 (25) лет
Рост
182
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
12.03.2016 12 марта 2016 сб 17:30
Ингольштадт
3 : 3
Штутгарт
12.03.2016 12 марта 2016 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Ингольштадт
3
Штутгарт
3
был в запасе