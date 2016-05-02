Рангел Абушев
№66
Нападающий
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Команда
Гражданство
Болгария
Дата рождения
26 мая 1989 (32) года
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.05.2016 02 мая 2016 пн 13:00
Сибирь
1 : 2
Тосно
02.05.2016 02 мая 2016 пн 13:00
минуты: 77' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Сибирь
1
Тосно
2
минуты: 77' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
25.04.2016 25 апр. 2016 пн 19:00
Арсенал
3 : 1
Сибирь
25.04.2016 25 апр. 2016 пн 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Арсенал
3
Сибирь
1
был в запасе
18.04.2016 18 апр. 2016 пн 15:00
Сибирь
2 : 0
Зенит-2
18.04.2016 18 апр. 2016 пн 15:00
минуты: 81' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Сибирь
2
Зенит-2
0
минуты: 81' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 16:00
Байкал
0 : 6
Сибирь
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 16:00
минуты: 75' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Байкал
0
Сибирь
6
минуты: 75' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
20.03.2016 20 марта 2016 вс 17:00
Балтика
3 : 1
Сибирь
20.03.2016 20 марта 2016 вс 17:00
минуты: 80' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
3
Сибирь
1
минуты: 80' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
16.03.2016 16 марта 2016 ср 16:00
Сибирь
2 : 2
Армавир
16.03.2016 16 марта 2016 ср 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Сибирь
2
Армавир
2
был в запасе
12.03.2016 12 марта 2016 сб 14:00
Сибирь
1 : 2
Волга
12.03.2016 12 марта 2016 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Сибирь
1
Волга
2
был в запасе