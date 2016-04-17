Максим Савилов
№24
Полузащитник
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Команда
Байкал
Гражданство
Россия
Дата рождения
16 июня 1995 (25) лет
Рост
179
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 17:00
Балтика
3 : 1
Байкал
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Балтика
3
Байкал
1
был в запасе
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 16:00
Байкал
0 : 6
Сибирь
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Байкал
0
Сибирь
6
был в запасе
07.04.2016 07 апр. 2016 чт 18:00
Волга
4 : 1
Байкал
07.04.2016 07 апр. 2016 чт 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Волга
4
Байкал
1
был в запасе
20.03.2016 20 марта 2016 вс 9:00
Байкал
0 : 1
Луч
20.03.2016 20 марта 2016 вс 9:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Байкал
0
Луч
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур