Никита Валенза
№31
Защитник
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Команда
Байкал
Гражданство
Россия
Дата рождения
21 апр. 1997 (24) года
Рост
179
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 17:00
Балтика
3 : 1
Байкал
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Балтика
3
Байкал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 16:00
Байкал
0 : 6
Сибирь
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Байкал
0
Сибирь
6
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
07.04.2016 07 апр. 2016 чт 18:00
Волга
4 : 1
Байкал
07.04.2016 07 апр. 2016 чт 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Волга
4
Байкал
1
был в запасе
27.03.2016 27 марта 2016 вс 10:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Байкал
77'
77'
77'
27.03.2016 27 марта 2016 вс 10:00
минуты: 74' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
СКА-Хабаровск
0
Байкал
0
минуты: 74' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
20.03.2016 20 марта 2016 вс 9:00
Байкал
0 : 1
Луч
20.03.2016 20 марта 2016 вс 9:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Байкал
0
Луч
1
был в запасе
16.03.2016 16 марта 2016 ср 15:00
Тюмень
3 : 1
Байкал
16.03.2016 16 марта 2016 ср 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Тюмень
3
Байкал
1
был в запасе