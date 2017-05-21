Андрей Зорин
№41
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
4 мая 1997 (24) года
Рост
175
Вес
60
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.05.2017 21 мая 2017 вс 15:00
Томь
1 : 5
Краснодар
21.05.2017 21 мая 2017 вс 15:00
минуты: 86' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Томь
1
Краснодар
5
минуты: 86' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур