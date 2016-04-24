Хосе Каррильо
№36
Защитник
Подписаться
Команда
Хетафе
Гражданство
Испания
Дата рождения
4 марта 1995 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 19:15
Хетафе
2 : 2
Валенсия
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 19:15
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Хетафе
2
Валенсия
2
был в запасе