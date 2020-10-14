Василиос Лампропулос
№5
Защитник
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Команда
АЕК
Гражданство
Греция
Дата рождения
31 марта 1990 (31) год
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
Греция
0 : 0
Косово
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига С, 4 тур
Греция
0
Косово
0
был в запасе
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 21:45
Греция
2 : 0
Молдавия
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига С, 3 тур
Греция
2
Молдавия
0
был в запасе
06.09.2020 06 сент. 2020 вс 21:45
Косово
1 : 2
Греция
06.09.2020 06 сент. 2020 вс 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига С, 2 тур
Косово
1
Греция
2
был в запасе