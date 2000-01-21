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Антон Шитов
№31
Вратарь
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Команда
Спартак
Гражданство
Россия
Дата рождения
29 янв. 2000 (21) год
Рост
190
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
Сезон:
2020/2021
15.05.2021
15 мая 2021
сб
14:00
Спартак-2
4 : 3
Чертаново
15.05.2021
15 мая 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 42 тур
Спартак-2
4
Чертаново
3
был в запасе
08.05.2021
08 мая 2021
сб
14:00
Спартак-2
4 : 2
Шинник
08.05.2021
08 мая 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 41 тур
Спартак-2
4
Шинник
2
был в запасе
05.05.2021
05 мая 2021
ср
12:00
Спартак-2
0 : 2
Крылья Советов
05.05.2021
05 мая 2021
ср
12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Спартак-2
0
Крылья Советов
2
был в запасе
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Нижний Новгород
4 : 0
Спартак-2
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 40 тур
Нижний Новгород
4
Спартак-2
0
был в запасе
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
14:00
Спартак-2
3 : 5
Факел
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 39 тур
Спартак-2
3
Факел
5
был в запасе
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
13:00
Енисей
4 : 2
Спартак-2
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Енисей
4
Спартак-2
2
был в запасе
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
14:00
Спартак-2
2 : 0
Волгарь
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Спартак-2
2
Волгарь
0
был в запасе
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
13:00
Оренбург
5 : 2
Спартак-2
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
5
Спартак-2
2
был в запасе
28.03.2021
28 марта 2021
вс
15:00
Спартак-2
1 : 1
Текстильщик
28.03.2021
28 марта 2021
вс
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Спартак-2
1
Текстильщик
1
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
Велес
5 : 0
Спартак-2
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Велес
5
Спартак-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021
10 марта 2021
ср
14:00
Спартак-2
0 : 1
Нефтехимик
10.03.2021
10 марта 2021
ср
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Спартак-2
0
Нефтехимик
1
был в запасе
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
13:00
Краснодар-2
7 : 0
Спартак-2
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
13:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Краснодар-2
7
Спартак-2
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
Спартак-2
1 : 2
Иртыш
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Спартак-2
1
Иртыш
2
был в запасе
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
16:00
Акрон
0 : 0
Спартак-2
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Акрон
0
Спартак-2
0
был в запасе
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
Спартак-2
1 : 2
Томь
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Спартак-2
1
Томь
2
был в запасе
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
17:00
Торпедо
1 : 0
Спартак-2
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Торпедо
1
Спартак-2
0
был в запасе
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
15:00
Спартак-2
1 : 1
Енисей
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Спартак-2
1
Енисей
1
был в запасе
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
16:00
Волгарь
2 : 0
Спартак-2
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Волгарь
2
Спартак-2
0
был в запасе
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
18:00
Крылья Советов
2 : 1
Спартак-2
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Крылья Советов
2
Спартак-2
1
был в запасе
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
14:00
Спартак-2
1 : 0
СКА-Хабаровск
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Спартак-2
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
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