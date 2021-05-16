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Даниил Куликов
№69
Полузащитник
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Команда
Локомотив
Гражданство
Россия
Дата рождения
24 июня 1998 (22) года
Рост
178
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
молодежный чемпионат европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
Локомотив
1 : 0
Урал
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Локомотив
1
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:30
Локомотив
0 : 0
Динамо
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Локомотив
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
19:00
Зенит
6 : 1
Локомотив
02.05.2021
02 мая 2021
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Зенит
6
Локомотив
1
был в запасе
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
19:00
Тамбов
2 : 5
Локомотив
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 70'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2
Локомотив
5
минуты: 1' - 70' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:30
Локомотив
4 : 1
Ростов
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Локомотив
4
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
Локомотив
2 : 0
Спартак
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
минуты: 62' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Локомотив
2
Спартак
0
минуты: 62' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
Ротор
0 : 2
Локомотив
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
минуты: 68' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ротор
0
Локомотив
2
минуты: 68' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
18.03.2021
18 марта 2021
чт
17:00
Уфа
0 : 1
Локомотив
18.03.2021
18 марта 2021
чт
17:00
минуты: 1' - 61'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Уфа
0
Локомотив
1
минуты: 1' - 61' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
19:00
Локомотив
3 : 1
Сочи
14.03.2021
14 марта 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Локомотив
3
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
08.03.2021
08 марта 2021
пн
14:00
Арсенал
0 : 3
Локомотив
52'
52'
52'
08.03.2021
08 марта 2021
пн
14:00
минуты: 1' - 69'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Арсенал
0
Локомотив
3
минуты: 1' - 69' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
19:00
Локомотив
2 : 0
ЦСКА
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 86'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив
2
ЦСКА
0
минуты: 1' - 86' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
18:00
Химки
3 : 2
Локомотив
57'
57'
57'
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Химки
3
Локомотив
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
16:30
Краснодар
5 : 0
Локомотив
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
16:30
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Краснодар
5
Локомотив
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
19:00
Ахмат
0 : 0
Локомотив
67'
67'
67'
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ахмат
0
Локомотив
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
19:00
Локомотив
1 : 0
Арсенал
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Локомотив
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
19:00
Динамо
5 : 1
Локомотив
34'
34'
34'
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 67'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Динамо
5
Локомотив
1
минуты: 1' - 67' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
19:00
Сочи
2 : 1
Локомотив
73'
73'
73'
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Сочи
2
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:00
Локомотив
1 : 2
Ротор
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 75'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Локомотив
1
Ротор
2
минуты: 1' - 75' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:30
Локомотив
1 : 0
Уфа
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
1
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
14:00
Локомотив
2 : 1
Химки
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
14:00
минуты: 36' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Локомотив
2
Химки
1
минуты: 36' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
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