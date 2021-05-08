Иван Лапшов
№42
Защитник
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Команда
Томь
Гражданство
Россия
Дата рождения
1 мая 1999 (22) года
Рост
188
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.05.2021 08 мая 2021 сб 13:00
Томь
1 : 0
Енисей
08.05.2021 08 мая 2021 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Томь
1
Енисей
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 13:00
Оренбург
2 : 0
Томь
71'
71'
71'
02.05.2021 02 мая 2021 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Оренбург
2
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 40 тур
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 14:30
Томь
3 : 0
Чайка
19'
19'
19'
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 14:30
19'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Томь
3
Чайка
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 39 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 8:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Томь
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 8:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
СКА-Хабаровск
1
Томь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 12:00
Томь
0 : 0
Велес
43'
43'
43'
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 12:00
минуты: 1' - 63'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Томь
0
Велес
0
минуты: 1' - 63' / Россия. ФНЛ, 37 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
Балтика
0 : 1
Томь
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Балтика
0
Томь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
Томь
1 : 1
Краснодар-2
79'
79'
79'
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Томь
1
Краснодар-2
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
Акрон
0 : 0
Томь
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Акрон
0
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 12:00
Томь
1 : 0
Торпедо
28.03.2021 28 марта 2021 вс 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Томь
1
Торпедо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 11:00
Томь
0 : 3
Факел
51'
51'
51'
20.03.2021 20 марта 2021 сб 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Томь
0
Факел
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Волгарь
2 : 1
Томь
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Волгарь
2
Томь
1
был в запасе
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:30
Томь
1 : 3
Крылья Советов
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Томь
1
Крылья Советов
3
был в запасе
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 13:30
Нефтехимик
2 : 0
Томь
35'
58'
35'
58'
35'
58'
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 13:30
35'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Нефтехимик
2
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:00
Динамо
1 : 0
Томь
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Динамо
1
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 14:00
Спартак-2
1 : 2
Томь
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 60'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Спартак-2
1
Томь
2
минуты: 1' - 60' / Россия. ФНЛ, 23 тур
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 15:00
Енисей
0 : 1
Томь
58'
58'
58'
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Енисей
0
Томь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 14:30
Томь
1 : 2
СКА-Хабаровск
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Томь
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 12:00
Томь
0 : 1
Балтика
29'
29'
29'
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Томь
0
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 14:30
Краснодар-2
2 : 0
Томь
35'
35'
35'
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 14:30
35'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Краснодар-2
2
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 17:00
Торпедо
1 : 0
Томь
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 17:00
минуты: 86' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Торпедо
1
Томь
0
минуты: 86' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур