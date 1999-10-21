Арсен Адамов
№22
Защитник
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Команда
Урал
Гражданство
Россия
Дата рождения
20 окт. 1999 (21) год
Рост
177
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
Локомотив
1 : 0
Урал
3'
3'
3'
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Локомотив
1
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
10.05.2021 10 мая 2021 пн 16:30
Урал
1 : 0
Ростов
10.05.2021 10 мая 2021 пн 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Урал
1
Ростов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 14:00
Химки
1 : 0
Урал
02.05.2021 02 мая 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Химки
1
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:00
Урал
1 : 1
Ахмат
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Урал
1
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 12:00
Урал
0 : 1
Рубин
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 12:00
минуты: 1' - 81'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Урал
0
Рубин
1
минуты: 1' - 81' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:30
Динамо
2 : 2
Урал
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Динамо
2
Урал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 14:00
Урал
2 : 0
Арсенал
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Урал
2
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
18.03.2021 18 марта 2021 чт 19:00
Спартак
5 : 1
Урал
18.03.2021 18 марта 2021 чт 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Спартак
5
Урал
1
был в запасе
13.03.2021 13 марта 2021 сб 12:00
Урал
1 : 0
Ротор
13.03.2021 13 марта 2021 сб 12:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Урал
1
Ротор
0
был в запасе
07.03.2021 07 марта 2021 вс 14:00
Урал
0 : 0
Уфа
07.03.2021 07 марта 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Урал
0
Уфа
0
был в запасе
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 19:00
Краснодар
2 : 2
Урал
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Краснодар
2
Урал
2
был в запасе
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 19:00
Ахмат
0 : 1
Ростов
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 19:00
минуты: 88' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ахмат
0
Ростов
1
минуты: 88' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 19:00
Ахмат
0 : 0
Локомотив
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ахмат
0
Локомотив
0
был в запасе
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 16:30
Ахмат
2 : 0
Урал
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ахмат
2
Урал
0
был в запасе
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 18:00
Ахмат
0 : 3
ЦСКА
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 18:00
минуты: 85' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Ахмат
0
ЦСКА
3
минуты: 85' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 18:30
Локомотив
2 : 3
Ахмат
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 18:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Локомотив
2
Ахмат
3
был в запасе
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 16:00
Химки
1 : 2
Ахмат
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 16:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Химки
1
Ахмат
2
был в запасе
19.08.2020 19 авг. 2020 ср 18:00
Ахмат
3 : 1
Ротор
19.08.2020 19 авг. 2020 ср 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Ахмат
3
Ротор
1
был в запасе
14.08.2020 14 авг. 2020 пт 20:00
Спартак
2 : 0
Ахмат
14.08.2020 14 авг. 2020 пт 20:00
минуты: 81' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Спартак
2
Ахмат
0
минуты: 81' - 90' / Россия. Премьер-лига, 2 тур
09.08.2020 09 авг. 2020 вс 19:00
Арсенал
0 : 0
Ахмат
09.08.2020 09 авг. 2020 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Арсенал
0
Ахмат
0
был в запасе