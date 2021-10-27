Арсен Адамов

№22
Защитник
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Ближайший матч
Химки - Урал
Команда
Урал
Гражданство
Россия
Возраст
22
Рост
177
Вес
66
Лента
Новости
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
27.10.2021 27 окт. 2021 ср 18:00
КАМАЗ
1 : 0
Урал
27.10.2021 27 окт. 2021 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок Групповой этап, 3 тур
КАМАЗ
1
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок Групповой этап, 3 тур
23.09.2021 23 сент. 2021 чт 18:00
Торпедо
0 : 2
Урал
23.09.2021 23 сент. 2021 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок Групповой этап, 2 тур
Торпедо
0
Урал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок Групповой этап, 2 тур