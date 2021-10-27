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Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Максименко
Артем Дзюба
Алексей Миранчук
Максим Лопес
Саша Мельдерс
Николай Рассказов
Неймар Да Силва
Люка Эрнандес
Златан Ибрагимович
Россия
Нидерланды
Италия
Англия
Шотландия
Франция
Словакия
Украина
Испания
Турция
Хорватия
Спартак
Бавария
Ливерпуль
Барселона
Локомотив
Зенит
ЦСКА
Ювентус
Кубань
Бодо/Глимт
Челси
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
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Примера
Бундеслига
Лига 1
ФНЛ
Суперкубок России
РПЛ
Россия
Криштиану Роналду
Евро-2020
Спартак
Бавария
Лига чемпионов
Хави
Виталий Кафанов
Ливерпуль
Лионель Месси
Жоан Лапорта
Бокс
Новости
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
ЧГК
Новости
Материалы
Фигурное катание
Новости
Материалы
Баскетбол
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Материалы
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Материалы
Новости
Политика
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Материалы
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Арсен Адамов
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Арсен Адамов
№22
Защитник
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Ближайший матч
Химки - Урал
Команда
Урал
Гражданство
Россия
Возраст
22
Рост
177
Вес
66
Лента
Новости
Статистика
Матчи
Сезон:
2021/2022
2021
2020/2021
2019/2020
2017/2018
Турнир:
россия. кубок групповой этап
россия. премьер-лига
27.10.2021
27 окт. 2021
ср
18:00
КАМАЗ
1 : 0
Урал
27.10.2021
27 окт. 2021
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок Групповой этап, 3 тур
КАМАЗ
1
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок Групповой этап, 3 тур
23.09.2021
23 сент. 2021
чт
18:00
Торпедо
0 : 2
Урал
23.09.2021
23 сент. 2021
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок Групповой этап, 2 тур
Торпедо
0
Урал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок Групповой этап, 2 тур