Владислав Хомутов
№45
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 21:00
ПАОК
2 : 0
Олимпик
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
ПАОК
2
Олимпик
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
27.07.2017 27 июля 2017 чт 19:30
Олимпик
1 : 1
ПАОК
27.07.2017 27 июля 2017 чт 19:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Олимпик
1
ПАОК
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд