Роман Евгеньев №24 Защитник Подписаться

Команда Динамо

Гражданство Россия

Дата рождения 23 февр. 1999 (22) года

Рост 190

Вес 80

Родители не пускали в футбольную школу при плохих оценках: «Для того чтобы играть в футбол, я хорошо учился. До девятого класса — на одни пятерки. Больше всего тогда нравилась алгебра».