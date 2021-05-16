Роман Евгеньев
№24
Защитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
23 февр. 1999 (22) года
Рост
190
Вес
80
Родители не пускали в футбольную школу при плохих оценках: «Для того чтобы играть в футбол, я хорошо учился. До девятого класса — на одни пятерки. Больше всего тогда нравилась алгебра».
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
Динамо
3 : 2
ЦСКА
79'
68'
79'
68'
79'
68'
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
79'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Динамо
3
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:30
Локомотив
0 : 0
Динамо
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Локомотив
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
01.05.2021 01 мая 2021 сб 14:00
Рубин
2 : 0
Динамо
01.05.2021 01 мая 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Рубин
2
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:30
Ротор
0 : 3
Динамо
42'
42'
42'
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 64'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ротор
0
Динамо
3
минуты: 1' - 64' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:30
Динамо
2 : 2
Урал
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Динамо
2
Урал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:00
Динамо
4 : 0
Уфа
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 75'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Динамо
4
Уфа
0
минуты: 1' - 75' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
18.03.2021 18 марта 2021 чт 19:00
Краснодар
2 : 3
Динамо
18.03.2021 18 марта 2021 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Краснодар
2
Динамо
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 19:00
Динамо
1 : 2
Спартак
13.03.2021 13 марта 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Динамо
1
Спартак
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
07.03.2021 07 марта 2021 вс 16:30
Динамо
2 : 0
Тамбов
07.03.2021 07 марта 2021 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо
2
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 18:00
Сочи
2 : 0
Динамо
16'
64'
16'
64'
16'
64'
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Сочи
2
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 19:00
Зенит
3 : 1
Динамо
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 78'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Зенит
3
Динамо
1
минуты: 1' - 78' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 16:30
Динамо
1 : 0
Арсенал
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 19:00
Ростов
4 : 1
Динамо
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
4
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 19:00
Спартак
1 : 1
Динамо
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Спартак
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 19:00
Динамо
5 : 1
Локомотив
3'
3'
3'
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 19:00
3'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Динамо
5
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 19:00
Тамбов
1 : 2
Динамо
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Тамбов
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 16:30
ЦСКА
3 : 1
Динамо
40'
75'
40'
75'
40'
75'
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
ЦСКА
3
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 20:00
Динамо
2 : 0
Краснодар
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Динамо
2
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
28.09.2020 28 сент. 2020 пн 19:00
Химки
1 : 0
Динамо
42'
42'
42'
28.09.2020 28 сент. 2020 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Химки
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
21.09.2020 21 сент. 2020 пн 19:00
Динамо
1 : 0
Ахмат
21.09.2020 21 сент. 2020 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Динамо
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур