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Коронавирус
Данила Емельянов
№23
Нападающий
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Команда
Волгарь
Гражданство
Россия
Дата рождения
23 янв. 2000 (21) год
Рост
180
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок групповой этап
Сезон:
2020/2021
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:00
Волгарь
1 : 1
Акрон
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:00
минуты: 69' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Волгарь
1
Акрон
1
минуты: 69' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Торпедо
1 : 0
Волгарь
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 57'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Торпедо
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 57' / Россия. ФНЛ, 40 тур
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
17:30
Волгарь
1 : 1
Шинник
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
17:30
минуты: 63' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Волгарь
1
Шинник
1
минуты: 63' - 90' / Россия. ФНЛ, 39 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:00
Факел
1 : 1
Волгарь
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 82' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Факел
1
Волгарь
1
минуты: 82' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
14:00
Спартак-2
2 : 0
Волгарь
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
14:00
минуты: 69' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Спартак-2
2
Волгарь
0
минуты: 69' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
17:30
Волгарь
0 : 1
Крылья Советов
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волгарь
0
Крылья Советов
1
был в запасе
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
18:00
Текстильщик
1 : 1
Волгарь
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
18:00
минуты: 57' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Текстильщик
1
Волгарь
1
минуты: 57' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Волгарь
1 : 0
Алания
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волгарь
1
Алания
0
был в запасе
28.03.2021
28 марта 2021
вс
17:00
Нефтехимик
1 : 1
Волгарь
28.03.2021
28 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 61'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Нефтехимик
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 61' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
17:30
Волгарь
2 : 1
Динамо
24.03.2021
24 марта 2021
ср
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Волгарь
2
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
14:00
Иртыш
1 : 0
Волгарь
20.03.2021
20 марта 2021
сб
14:00
минуты: 84' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Иртыш
1
Волгарь
0
минуты: 84' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
Волгарь
2 : 1
Томь
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
минуты: 69' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Волгарь
2
Томь
1
минуты: 69' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021
10 марта 2021
ср
18:00
Чертаново
1 : 1
Волгарь
10.03.2021
10 марта 2021
ср
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Чертаново
1
Волгарь
1
был в запасе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
Волгарь
1 : 1
Нижний Новгород
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Волгарь
1
Нижний Новгород
1
был в запасе
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
13:00
Енисей
1 : 4
Волгарь
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
13:00
минуты: 80' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Енисей
1
Волгарь
4
минуты: 80' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
15:00
Волгарь
2 : 1
Чайка
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
15:00
минуты: 1' - 60'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Волгарь
2
Чайка
1
минуты: 1' - 60' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
17:30
Волгарь
0 : 1
СКА-Хабаровск
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Волгарь
0
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
Велес
1 : 0
Волгарь
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 84'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Велес
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 84' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
15:00
Волгарь
0 : 0
Балтика
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Волгарь
0
Балтика
0
был в запасе
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
15:00
Волгарь
3 : 2
Торпедо
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
15:00
минуты: 78' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Волгарь
3
Торпедо
2
минуты: 78' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
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