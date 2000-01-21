Данила Емельянов
№23
Нападающий
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Команда
Волгарь
Гражданство
Россия
Дата рождения
23 янв. 2000 (21) год
Рост
180
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
Волгарь
1 : 1
Акрон
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
минуты: 69' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Волгарь
1
Акрон
1
минуты: 69' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Торпедо
1 : 0
Волгарь
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 57'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Торпедо
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 57' / Россия. ФНЛ, 40 тур
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 17:30
Волгарь
1 : 1
Шинник
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 17:30
минуты: 63' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Волгарь
1
Шинник
1
минуты: 63' - 90' / Россия. ФНЛ, 39 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
Факел
1 : 1
Волгарь
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 82' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Факел
1
Волгарь
1
минуты: 82' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 14:00
Спартак-2
2 : 0
Волгарь
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 69' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Спартак-2
2
Волгарь
0
минуты: 69' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 17:30
Волгарь
0 : 1
Крылья Советов
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волгарь
0
Крылья Советов
1
был в запасе
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
Текстильщик
1 : 1
Волгарь
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
минуты: 57' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Текстильщик
1
Волгарь
1
минуты: 57' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Волгарь
1 : 0
Алания
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волгарь
1
Алания
0
был в запасе
28.03.2021 28 марта 2021 вс 17:00
Нефтехимик
1 : 1
Волгарь
28.03.2021 28 марта 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 61'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Нефтехимик
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 61' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 17:30
Волгарь
2 : 1
Динамо
24.03.2021 24 марта 2021 ср 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Волгарь
2
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 14:00
Иртыш
1 : 0
Волгарь
20.03.2021 20 марта 2021 сб 14:00
минуты: 84' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Иртыш
1
Волгарь
0
минуты: 84' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Волгарь
2 : 1
Томь
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
минуты: 69' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Волгарь
2
Томь
1
минуты: 69' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 18:00
Чертаново
1 : 1
Волгарь
10.03.2021 10 марта 2021 ср 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Чертаново
1
Волгарь
1
был в запасе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
Волгарь
1 : 1
Нижний Новгород
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Волгарь
1
Нижний Новгород
1
был в запасе
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 13:00
Енисей
1 : 4
Волгарь
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 13:00
минуты: 80' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Енисей
1
Волгарь
4
минуты: 80' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 15:00
Волгарь
2 : 1
Чайка
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 60'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Волгарь
2
Чайка
1
минуты: 1' - 60' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 17:30
Волгарь
0 : 1
СКА-Хабаровск
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Волгарь
0
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 14:00
Велес
1 : 0
Волгарь
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 84'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Велес
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 84' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 15:00
Волгарь
0 : 0
Балтика
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Волгарь
0
Балтика
0
был в запасе
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 15:00
Волгарь
3 : 2
Торпедо
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 15:00
минуты: 78' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Волгарь
3
Торпедо
2
минуты: 78' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур