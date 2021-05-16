Александр Руденко
№79
Нападающий
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Команда
Сочи
Гражданство
Россия
Дата рождения
15 марта 1999 (22) года
Рост
170
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
Химки
0 : 0
Сочи
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 73'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Химки
0
Сочи
0
минуты: 1' - 73' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
07.05.2021 07 мая 2021 пт 20:00
Сочи
2 : 1
Ротор
9'
9'
9'
07.05.2021 07 мая 2021 пт 20:00
9'
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Сочи
2
Ротор
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
01.05.2021 01 мая 2021 сб 19:00
Краснодар
1 : 3
Сочи
01.05.2021 01 мая 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 65'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Краснодар
1
Сочи
3
минуты: 1' - 65' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 14:00
Уфа
2 : 3
Сочи
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 60'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Уфа
2
Сочи
3
минуты: 1' - 60' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:30
Сочи
1 : 2
Зенит
85'
85'
85'
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:30
минуты: 79' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Сочи
1
Зенит
2
минуты: 79' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
Рубин
1 : 0
Сочи
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
минуты: 73' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Рубин
1
Сочи
0
минуты: 73' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
19.03.2021 19 марта 2021 пт 19:00
Сочи
5 : 0
Тамбов
74', 74'
74', 74'
74', 74'
19.03.2021 19 марта 2021 пт 19:00
74', 74'
минуты: 13' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Сочи
5
Тамбов
0
минуты: 13' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 19:00
Локомотив
3 : 1
Сочи
14.03.2021 14 марта 2021 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Локомотив
3
Сочи
1
был в запасе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 19:00
Ростов
0 : 0
Сочи
06.03.2021 06 марта 2021 сб 19:00
минуты: 82' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ростов
0
Сочи
0
минуты: 82' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 19:00
Сочи
4 : 0
Арсенал
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 19:00
минуты: 78' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Сочи
4
Арсенал
0
минуты: 78' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 18:00
Сочи
2 : 0
Динамо
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 18:00
минуты: 82' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Сочи
2
Динамо
0
минуты: 82' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
07.12.2020 07 дек. 2020 пн 19:00
Сочи
2 : 0
Ахмат
07.12.2020 07 дек. 2020 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Сочи
2
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 12:00
Урал
1 : 0
Сочи
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 12:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Урал
1
Сочи
0
был в запасе
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 14:00
ЦСКА
1 : 1
Сочи
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1
Сочи
1
был в запасе
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 19:00
Сочи
1 : 1
Уфа
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 19:00
минуты: 77' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Сочи
1
Уфа
1
минуты: 77' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 19:00
Сочи
2 : 1
Локомотив
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Сочи
2
Локомотив
1
был в запасе
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 14:00
Динамо
3 : 1
Сочи
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Динамо
3
Сочи
1
был в запасе
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 14:00
Зенит
3 : 1
Сочи
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3
Сочи
1
был в запасе
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:30
Сочи
4 : 2
Ростов
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Сочи
4
Ростов
2
был в запасе
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 14:00
Арсенал
3 : 2
Сочи
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
3
Сочи
2
был в запасе