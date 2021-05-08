Илья Мазуров
№11
Полузащитник
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Команда
Факел
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 июня 1999 (21) год
Рост
182
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.05.2021 08 мая 2021 сб 15:00
Факел
0 : 0
Торпедо
08.05.2021 08 мая 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 41'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Факел
0
Торпедо
0
минуты: 1' - 41' / Россия. ФНЛ, 41 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 14:00
Шинник
0 : 2
Факел
22'
22'
22'
02.05.2021 02 мая 2021 вс 14:00
22'
минуты: 1' - 76'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Шинник
0
Факел
2
минуты: 1' - 76' / Россия. ФНЛ, 40 тур
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 14:00
Спартак-2
3 : 5
Факел
4'
4'
4'
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 14:00
4'
минуты: 1' - 67'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Спартак-2
3
Факел
5
минуты: 1' - 67' / Россия. ФНЛ, 39 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
Факел
1 : 1
Волгарь
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 81' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Факел
1
Волгарь
1
минуты: 81' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 14:00
Крылья Советов
5 : 1
Факел
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 75' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
5
Факел
1
минуты: 75' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
Факел
1 : 0
Текстильщик
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
минуты: 88' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Факел
1
Текстильщик
0
минуты: 88' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 16:00
Алания
2 : 0
Факел
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Алания
2
Факел
0
был в запасе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Факел
1 : 1
Нефтехимик
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1
Нефтехимик
1
был в запасе
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
Факел
3 : 1
Иртыш
31'
31'
31'
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Факел
3
Иртыш
1
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 32 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
Факел
4 : 1
Чертаново
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
минуты: 76' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Факел
4
Чертаново
1
минуты: 76' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:00
Нижний Новгород
1 : 2
Факел
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Нижний Новгород
1
Факел
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 16:00
Факел
1 : 1
Чайка
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Факел
1
Чайка
1
был в запасе
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:00
Факел
3 : 0
СКА-Хабаровск
87'
87'
87'
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Факел
3
СКА-Хабаровск
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 16:00
Факел
0 : 0
Велес
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Факел
0
Велес
0
был в запасе
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 18:00
Балтика
0 : 0
Факел
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 55'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Балтика
0
Факел
0
минуты: 1' - 55' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 17:00
Факел
6 : 2
Краснодар-2
64'
64'
64'
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 54' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Факел
6
Краснодар-2
2
минуты: 54' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 19:00
Торпедо
4 : 1
Факел
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 19:00
минуты: 64' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Торпедо
4
Факел
1
минуты: 64' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:00
Факел
0 : 0
Алания
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:00
минуты: 66' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Факел
0
Алания
0
минуты: 66' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 17:00
Факел
0 : 0
Динамо
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 17:00
минуты: 64' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Факел
0
Динамо
0
минуты: 64' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
23.09.2020 23 сент. 2020 ср 19:00
Факел
0 : 0
Томь
23.09.2020 23 сент. 2020 ср 19:00
минуты: 80' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Факел
0
Томь
0
минуты: 80' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур