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Тимур Пухов
№11
Полузащитник
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Команда
Шинник
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 июня 1998 (22) года
Рост
175
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок групповой этап
россия. премьер-лига
Сезон:
2020/2021
15.05.2021
15 мая 2021
сб
13:00
Енисей
2 : 1
Иртыш
15.05.2021
15 мая 2021
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 42 тур
Енисей
2
Иртыш
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 42 тур
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
16:00
Иртыш
1 : 2
СКА-Хабаровск
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 39 тур
Иртыш
1
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
14:00
Велес
2 : 1
Иртыш
90'
90'
90'
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
14:00
минуты: 29' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Велес
2
Иртыш
1
минуты: 29' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
14:00
Иртыш
0 : 1
Балтика
90'
90'
90'
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
14:00
минуты: 89' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Иртыш
0
Балтика
1
минуты: 89' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Краснодар-2
2 : 0
Иртыш
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 38' - 69'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Краснодар-2
2
Иртыш
0
минуты: 38' - 69' / Россия. ФНЛ, 36 тур
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
15:00
Акрон
1 : 1
Иртыш
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Акрон
1
Иртыш
1
был в запасе
28.03.2021
28 марта 2021
вс
15:00
Иртыш
0 : 0
Шинник
28.03.2021
28 марта 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Иртыш
0
Шинник
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
Факел
3 : 1
Иртыш
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Факел
3
Иртыш
1
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
14:00
Иртыш
1 : 0
Волгарь
20.03.2021
20 марта 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Иртыш
1
Волгарь
0
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
Крылья Советов
3 : 1
Иртыш
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
минуты: 21' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Крылья Советов
3
Иртыш
1
минуты: 21' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
Алания
1 : 0
Иртыш
13'
13'
13'
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Алания
1
Иртыш
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
18:30
Шинник
1 : 3
Балтика
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
18:30
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Шинник
1
Балтика
3
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
18:30
Шинник
1 : 2
Спартак-2
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
18:30
минуты: 80' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Шинник
1
Спартак-2
2
минуты: 80' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
18:00
Крылья Советов
4 : 1
Шинник
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
18:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Крылья Советов
4
Шинник
1
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
02.08.2020
02 авг. 2020
вс
16:30
Шинник
1 : 0
Торпедо
02.08.2020
02 авг. 2020
вс
16:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Шинник
1
Торпедо
0
был в запасе