Илья Гилязутдинов
№33
Нападающий
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Команда
Иртыш
Гражданство
Россия
Дата рождения
8 янв. 1998 (23) года
Рост
179
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.05.2018 13 мая 2018 вс 14:00
Краснодар
1 : 1
Рубин
13.05.2018 13 мая 2018 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Краснодар
1
Рубин
1
был в запасе
07.05.2018 07 мая 2018 пн 19:30
Рубин
0 : 0
Уфа
07.05.2018 07 мая 2018 пн 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Рубин
0
Уфа
0
был в запасе
30.04.2018 30 апр. 2018 пн 14:00
Динамо
0 : 0
Рубин
30.04.2018 30 апр. 2018 пн 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Динамо
0
Рубин
0
был в запасе
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 16:30
Рубин
1 : 1
Ростов
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Рубин
1
Ростов
1
был в запасе
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар
0 : 3
Рубин
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Амкар
0
Рубин
3
был в запасе
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 14:00
Рубин
3 : 2
Ахмат
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Рубин
3
Ахмат
2
был в запасе