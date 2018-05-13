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Илья Гилязутдинов
№33
Нападающий
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Команда
Иртыш
Гражданство
Россия
Дата рождения
8 янв. 1998 (23) года
Рост
179
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2017/2018
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
Краснодар
1 : 1
Рубин
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Краснодар
1
Рубин
1
был в запасе
07.05.2018
07 мая 2018
пн
19:30
Рубин
0 : 0
Уфа
07.05.2018
07 мая 2018
пн
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Рубин
0
Уфа
0
был в запасе
30.04.2018
30 апр. 2018
пн
14:00
Динамо
0 : 0
Рубин
30.04.2018
30 апр. 2018
пн
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Динамо
0
Рубин
0
был в запасе
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
16:30
Рубин
1 : 1
Ростов
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Рубин
1
Ростов
1
был в запасе
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
11:30
Амкар
0 : 3
Рубин
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Амкар
0
Рубин
3
был в запасе
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
14:00
Рубин
3 : 2
Ахмат
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Рубин
3
Ахмат
2
был в запасе