Корай Алтинай
№4
Полузащитник
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Команда
Османлыспор
Гражданство
Турция
Дата рождения
11 окт. 1991 (29) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 22:05
Османлыспор
2 : 0
Стяуа
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Османлыспор
2
Стяуа
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур