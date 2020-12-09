Ирфан Кахведжи №17 Полузащитник Подписаться

Команда Истанбул Башакшехир

Гражданство Турция

Дата рождения 15 июля 1995 (25) лет

Рост 175

Всего третий игрок после Роналду и Бэйла, сделавший хет-трик в проигранном матче ЛЧ («Истанбул» проиграл «Лейпцигу» 3:4 в 2020-м).