Анте Кулушич
№35
Защитник
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Команда
Шериф
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
6 июня 1986 (34) года
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 21:00
Локомотив
1 : 2
Шериф
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Локомотив
1
Шериф
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 22:05
Шериф
1 : 1
Локомотив
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Шериф
1
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур