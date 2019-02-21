Баду Ндиайе
№17
Полузащитник
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Команда
Галатасарай
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
27 окт. 1990 (30) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.02.2019 21 февр. 2019 чт 23:00
Бенфика
0 : 0
Галатасарай
90'
90'
90'
21.02.2019 21 февр. 2019 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Бенфика
0
Галатасарай
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
14.02.2019 14 февр. 2019 чт 20:55
Галатасарай
1 : 2
Бенфика
50'
50'
50'
14.02.2019 14 февр. 2019 чт 20:55
минуты: 1' - 73'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Галатасарай
1
Бенфика
2
минуты: 1' - 73' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала