Альваро Техеро
№24
Защитник
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Команда
Эйбар
Гражданство
Испания
Дата рождения
20 июля 1996 (24) года
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 14:00
Вальядолид
1 : 2
Эйбар
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Вальядолид
1
Эйбар
2
был в запасе
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 22:30
Эйбар
0 : 1
Эльче
10'
10'
10'
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 22:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Эйбар
0
Эльче
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 15:00
Эйбар
1 : 2
Атлетик
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 15:00
минуты: 71' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Эйбар
1
Атлетик
2
минуты: 71' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 17:00
Вильярреал
2 : 1
Эйбар
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 17:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Вильярреал
2
Эйбар
1
был в запасе
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 17:00
Эйбар
0 : 0
Сельта
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 17:00
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Эйбар
0
Сельта
0
был в запасе