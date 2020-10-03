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Альваро Техеро
№24
Защитник
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Команда
Эйбар
Гражданство
Испания
Дата рождения
20 июля 1996 (24) года
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2017/2018
2016/2017
2015/2016
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
14:00
Вальядолид
1 : 2
Эйбар
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Вальядолид
1
Эйбар
2
был в запасе
30.09.2020
30 сент. 2020
ср
22:30
Эйбар
0 : 1
Эльче
10'
10'
10'
30.09.2020
30 сент. 2020
ср
22:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Эйбар
0
Эльче
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
15:00
Эйбар
1 : 2
Атлетик
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
15:00
минуты: 71' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Эйбар
1
Атлетик
2
минуты: 71' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
17:00
Вильярреал
2 : 1
Эйбар
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
17:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Вильярреал
2
Эйбар
1
был в запасе
12.09.2020
12 сент. 2020
сб
17:00
Эйбар
0 : 0
Сельта
12.09.2020
12 сент. 2020
сб
17:00
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Эйбар
0
Сельта
0
был в запасе