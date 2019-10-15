Рияд Байич
№9
Нападающий
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Команда
Истанбул Башакшехир
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
6 мая 1994 (27) лет
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.10.2019 15 окт. 2019 вт 21:45
Греция
2 : 1
Босния и Герцеговина
15.10.2019 15 окт. 2019 вт 21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Греция
2
Босния и Герцеговина
1
был в запасе
12.10.2019 12 окт. 2019 сб 19:00
Босния и Герцеговина
4 : 1
Финляндия
12.10.2019 12 окт. 2019 сб 19:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
Босния и Герцеговина
4
Финляндия
1
был в запасе
05.09.2019 05 сент. 2019 чт 21:45
Босния и Герцеговина
5 : 0
Лихтенштейн
05.09.2019 05 сент. 2019 чт 21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
Босния и Герцеговина
5
Лихтенштейн
0
был в запасе
11.06.2019 11 июня 2019 вт 21:45
Италия
2 : 1
Босния и Герцеговина
11.06.2019 11 июня 2019 вт 21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Италия
2
Босния и Герцеговина
1
был в запасе