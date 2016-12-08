Эмре Джан Атила
№15
Полузащитник
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Команда
Коньяспор
Гражданство
Турция
Дата рождения
2 сент. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 19:00
Коньяспор
0 : 1
Гент
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 19:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Коньяспор
0
Гент
1
был в запасе