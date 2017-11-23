Волкан Финдикли
№2
Защитник
Подписаться
Команда
Коньяспор
Гражданство
Турция
Дата рождения
13 окт. 1990 (30) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 21:00
Коньяспор
1 : 1
Марсель
50'
50'
50'
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Коньяспор
1
Марсель
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 23:05
Зальцбург
0 : 0
Коньяспор
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Зальцбург
0
Коньяспор
0
был в запасе
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 20:00
Коньяспор
2 : 1
Витория Гимараеш
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 20:00
минуты: 90' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Коньяспор
2
Витория Гимараеш
1
минуты: 90' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур